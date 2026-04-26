MNC University-MNC Insurance Business Group Bekali Generasi Muda dengan Growth Mindset dan Emotional Intelligence

JAKARTA - MNC Insurance Business Group, bagian dari MNC Group dan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan generasi muda melalui partisipasi dalam Seminar Series bertajuk “Growth Mindset and Emotional Intelligence” yang diselenggarakan oleh Kampus Pusat MNC University Jakarta pada Sabtu, 25 April 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi antara dunia industri dan institusi pendidikan dalam membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan. Tidak hanya dari sisi akademis, seminar ini juga menekankan pentingnya pengembangan karakter, kesiapan mental, serta kemampuan adaptasi di tengah perubahan yang semakin dinamis.

Dalam sesi pemaparannya, Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Assurance Risye Dillianti menyampaikan bahwa pola pikir yang tepat, khususnya growth mindset, menjadi fondasi utama dalam menghadapi perubahan yang berlangsung cepat.

“Di tengah perubahan yang semakin cepat, memiliki growth mindset bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Pola pikir ini mendorong individu untuk terus belajar, beradaptasi, serta melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).

Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya emotional intelligence sebagai faktor yang melengkapi kemampuan tersebut. Menurutnya, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga oleh kemampuan dalam memahami dan mengelola emosi.

“Kecerdasan emosional membantu individu dalam mengelola respons, menjaga stabilitas di bawah tekanan, serta mengambil keputusan secara lebih bijak dan terukur. Hal ini menjadi kunci agar seseorang tetap relevan dan adaptif di berbagai situasi,” ungkapnya.