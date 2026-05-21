Hary Tanoe Ungkap Alasan MNC Group Ekspansi ke Bisnis Micro Drama Global

JAKARTA - MNC Group kini berekspansi ke bisnis micro-drama berbasis digital melalui V+Short. Langkah ini dilakukan karena pasar internet dinilai memiliki potensi global yang sangat besar.

Hal ini disampaikan oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo saat MNC Forum ke-82 di Jakarta Concert Hall iNews Tower pada Kamis (21/5/2026). Hary mengatakan, kondisi ekonomi saat ini membuat perusahaan perlu mencari peluang ekspansi yang tidak hanya bergantung pada pasar Indonesia.

Peluang ekspansi juga dinilai perlu merambah pasar global yang ekonominya berkembang pesat.

“Kita tahu bahwa ekonomi kita ini kan dalam posisi yang perlu dicermati. Tapi secara global, banyak ekonomi negara lain itu maju pesat,” ujar Hary.

Karena itu, MNC Group mulai memikirkan strategi untuk memperluas bisnis ke pasar global, salah satunya lewat industri konten digital berbasis internet. Apalagi bisnis berbasis internet memilik jangkauan tanpa batas negara.

“Salah satu yang paling mungkin adalah mengembangkan kegiatan atau usaha yang terkait dengan internet. Karena internet itu tidak terbatas. Internet itu bisa travel global, di mana pun saja,” lanjutnya.

MNC Group akhirnya memutuskan untuk membangun bisnis micro-drama melalui aplikasi V+Short. Hary menyebut pasar micro-drama saat ini masih sangat terbuka dan memiliki potensi besar secara global.