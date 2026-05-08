V+Short Hadir Bawa Terobosan Baru dalam Mobile Storytelling pada Acara Peluncuran Eksklusif di Hong Kong

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) secara resmi memperkenalkan V+Short, platform micro drama premiumnya, dalam acara peluncuran eksklusif yang diselenggarakan di The Peninsula Hong Kong. Dirancang untuk menjawab kebutuhan audiens mobile-first yang terus berkembang, V+Short menghadirkan era baru storytelling melalui konten pendek yang imersif, dengan perpaduan daya tarik global dan pendekatan lokal yang kuat.

Mengusung tema “Step Into The Story,” acara peluncuran ini mencerminkan ambisi platform dalam menghadirkan pengalaman menonton yang lebih interaktif dan mampu membangun keterikatan emosional dengan penonton. V+Short menghadirkan drama vertikal berdurasi singkat yang dirancang untuk konsumsi cepat di berbagai aktivitas harian, tanpa mengurangi kedalaman cerita maupun kualitas produksinya.

Acara ini dihadiri oleh para tamu terkemuka dari industri media, hiburan, dan komunitas investasi, yang memperoleh kesempatan eksklusif untuk menyaksikan deretan konten unggulan yang telah dikurasi oleh V+Short. Para undangan juga dapat merasakan secara langsung pendekatan unik V+Short dalam menghadirkan storytelling yang kuat melalui akses digital yang modern dan inovatif. Acara ini diselenggarakan oleh MNC Digital dengan dukungan media partner dari South China Morning Post.

"Peluncuran V+Short merupakan milestone penting dalam perjalanan transformasi digital kami, seiring dengan upaya Perseroan untuk terus membangun platform yang selaras dengan pergeseran konsumsi konten dari smartphone," kata Direktur Utama dan CEO MSIN Angela Tanoesoedibjo, Jumat (8/5/2026).

Angela menambahkan, melalui V+Short, MSIN berupaya menghadirkan konten premium yang mampu membangun keterikatan emosional dengan audiens dalam format short-form yang mudah diakses sekaligus scalable.

"Didukung oleh pengembangan kapabilitas produksi konten berbasis AI, kami juga dapat meningkatkan efisiensi kreatif, mempercepat siklus pengembangan, serta membuka berbagai format storytelling baru. Hal ini menempatkan kami pada posisi yang semakin kuat untuk menjangkau audiens secara lebih luas di tingkat global," kata Angela.