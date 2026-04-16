Lebih Efisien, MNC Digital (MSIN) Terapkan AI dalam Ekosistem Kreatif

JAKARTA – PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) mulai mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) ke dalam seluruh lini produksinya. Langkah ini diambil guna meningkatkan volume output konten sekaligus mencapai efisiensi biaya dan waktu yang signifikan dalam ekosistem kreatif perseroan.

Direktur Utama MSIN Angela Tanoesoedibjo mengungkapkan bahwa perseroan melihat dua sudut pandang utama dalam memaksimalkan penggunaan AI, yakni sebagai pendukung proses produksi tradisional dan sebagai mesin utama penghasil konten baru (AI-generated content).

“Jadi, kami melihat ada dua angle di sini untuk memaksimalkan atau menggunakan AI, AI support untuk production kami dan ini sudah kami lakukan mulai dari end-to-end production-nya,” ujar Angela dalam public expose insidentil secara virtual, Kamis (16/4/2026).

Strategi pertama adalah penggunaan AI sebagai solusi pendukung pada setiap tahapan produksi film maupun konten digital. Angela merinci bahwa penerapan teknologi ini sudah menyentuh aspek kreatif paling dasar hingga tahap penyelesaian akhir.

“Pertama adalah menggunakan AI support di pre-pro sampai di post-pro. Dari men-develop script sampai kita editing, itu juga ada AI supported solution yang sudah kami terapkan,” jelasnya.

Dengan dukungan AI, perseroan mengklaim proses produksi menjadi jauh lebih efisien dari segi waktu. Hal ini memungkinkan MSIN untuk mencapai volume output yang lebih tinggi tanpa harus menambah sumber daya secara proporsional.