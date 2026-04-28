MNC Digital Entertainment (MSIN) Ajukan Permohonan A1 untuk Pencatatan Saham Sekunder di HKEX

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) hari ini mengumumkan bahwa telah secara resmi mengajukan permohonan A1 ke The Stock Exchange of Hong Kong Limited (HKEX) untuk pencatatan saham sekunder yang diusulkan atas depository receipts Perseroan, menandai tonggak penting dalam strategi pasar modal global Perseroan yang berkelanjutan.

Pengajuan A1 merupakan langkah penting dalam ambisi Perseroan untuk mengakses salah satu pasar modal paling likuid dan terkemuka di dunia dengan partisipasi investor yang kuat dan tingkat permodalan yang besar, dengan rata-rata turnover harian melebihi USD30 miliar. Pencatatan saham yang diusulkan akan dilanjutkan dengan pemuasan syarat proses peninjauan dan persetujuan dari HKEX.

"Pengajuan aplikasi A1 kami ke HKEX menandai tonggak penting dalam evolusi kami menjadi grup hiburan digital yang relevan secara global. Langkah ini mencerminkan komitmen kami untuk memperluas akses ke permodalan internasional sekaligus memperkuat posisi strategis kami dalam lanskap media global," ujar Direktur Utama dan CEO MSIN Angela Tanoesoedbjo di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Angela menambahkan, dengan dukungan likuiditas HKEX yang kuat dan basis investor global, kami berada di posisi yang tepat untuk mempercepat ekspansi internasional kami, khususnya melalui peningkatan skala platform OTT kami dan pengembangan berkelanjutan pada format konten inovatif seperti V+Short.

"Pada saat yang sama, inisiatif ini mencerminkan komitmen teguh kami terhadap tata kelola kelas dunia, yang diimbangi dengan ketangkasan operasional yang dibutuhkan untuk bersaing dalamlanskap global yang terus berkembang," ujarnya.

MSIN telah menunjuk konsorsium penasihat terkemuka untuk mendukung transaksi ini. China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited (CICC) telah ditunjuk sebagai sponsor tunggal. Firma hukum global Latham & Watkins (LW) bertindak sebagai penasihat hukum, sementara Ernst & Young (EY) bertindak sebagai reporting accountant. Bank of New York Mellon (BNY) telah ditunjuk sebagai bank depository untuk penerbitan Hong Kong Depositary Receipt.