MSIN Gabungkan RCTI+ dan Vision+, Perkuat Operasional dan Monetisasi

JAKARTA – PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) berencana mengintegrasikan dua platform over-the-top (OTT) miliknya, RCTI+ dan Vision+. Langkah ini dilakukan sebagai strategi perseroan untuk membangun ekosistem digital yang lebih efisien dengan daya saing serta potensi pendapatan yang lebih besar.

Direktur Utama MSIN, Angela Tanoesoedibjo, menegaskan rencana penggabungan tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya serta optimalisasi pendapatan perseroan di masa depan.

“Kami melihat dari sisi cost maupun dari sisi revenue, dan oleh karena itu ke depannya RCTI+ dan Vision+, kami melihat sudah saatnya untuk di-merge jadi satu,” ujar Angela dalam public expose insidentil secara virtual, Kamis (16/4/2026).

Saat ini, manajemen MSIN tengah menyusun perencanaan detail terkait integrasi kedua platform tersebut. Fokus utama dari penggabungan ini adalah untuk memaksimalkan operasional perusahaan serta memperkuat strategi monetisasi dalam satu ekosistem.

Angela menambahkan bahwa penyatuan ini diharapkan dapat memperbaiki alur perjalanan pengguna (user journey) agar menjadi lebih mulus. Dengan pengalaman pengguna yang lebih baik dalam ekosistem OTT yang terintegrasi, potensi pertumbuhan bisnis dinilai akan meningkat.

“Tujuan kami adalah memaksimalkan operasional dan monetisasi. Dengan penggabungan ini, harapan kami user journey-nya juga akan lebih baik sehingga meningkatkan pengalaman pengguna di dalam OTT, dan pada akhirnya meningkatkan potensi upselling dari penggabungan RCTI+ dengan Vision+,” jelasnya.

Rencana penggabungan ini dilakukan di tengah kinerja digital MSIN yang tumbuh pesat. Perseroan mencatat jangkauan luas melalui jaringan MCN dengan total lebih dari 1,5 miliar views per bulan di berbagai platform media sosial.