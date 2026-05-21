MNC Forum ke-82, Hary Tanoe Singgung Pentingnya Pasar Modal untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menyoroti pentingnya pasar modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal itu ia sampaikan saat membuka MNC Forum ke-82 di Jakarta Concert Hall iNews Tower pada Kamis (21/5/2026).

Menurut Hary Tanoe, pasar modal adalah pondasi utama dalam pembangunan ekonomi. Pasalnya pasar modal berfungsi sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.

“Pasar modal itu memang sangat penting karena sumber pembiayaan jangka panjang, makanya disebut pasar modal. Baik sifatnya ekuitas ataupun surat utang tapi yang sifatnya jangka panjang,” ujar Hary Tanoe, Kamis (21/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa pasar keuangan di dunia terbagi menjadi dua yaitu pasar uang dan pasar modal. Namun menurutnya, pasar modal lah yang memiliki peran besar dalam membangun ekonomi negara dalam skala besar.

“Yang bisa membangun ekonomi besar ya pasar modal,” katanya.

Hary kemudian memberi contoh sejumlah negara yang berkembang pesat setelah membuka pasar modal, di antaranya China. Menurutnya, China mulai mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan setelah membuka akses pembiayaan jangka panjang melalui pasar modal.