Buka MNC Forum ke-82, Hary Tanoe Ungkap Peran Strategis Pasar Modal Bagi Pertumbuhan Ekonomi RI

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya peran pasar modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional saat membuka acara MNC Forum ke-82 di Jakarta.

Menurutnya, pasar modal merupakan instrumen vital dalam menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi suatu negara. Hary Tanoe menjelaskan bahwa sistem keuangan pada dasarnya terdiri dari dua pilar utama, yakni pasar uang dan pasar modal.

Pasar uang didominasi pembiayaan jangka pendek melalui sektor perbankan, sementara pasar modal menjadi sumber pembiayaan jangka panjang, baik melalui instrumen ekuitas maupun surat utang.

"Negara yang ekonominya besar pasti memiliki pasar modal yang besar juga. Karena pasar modal memungkinkan pembiayaan jangka panjang yang dibutuhkan untuk investasi dan ekspansi usaha," ujar Hary Tanoe dalam sambutannya di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis (21/5/2026).

Ia mencontohkan perkembangan ekonomi China yang mulai tumbuh pesat setelah membuka akses pasar modal dan pembiayaan jangka panjang. Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi di berbagai negara lain yang akhirnya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi setelah membuka sistem pasar modalnya.

"Dulu China tidak memiliki pasar modal yang kuat. Namun ketika mereka membuka pasar modal, modal murah masuk dan mampu membiayai investasi dalam jumlah besar, akhirnya China sangat besar (size ekonomi)," katanya.

Hary Tanoe juga menilai perusahaan tidak dapat terus mengandalkan pembiayaan utang untuk bertumbuh karena terdapat batas kemampuan leverage. Oleh sebab itu, pasar modal menjadi solusi penting untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan melalui penawaran saham kepada publik.

"Pasar modal itu adalah super penting. Dulu sebelum ada pasar modal, saham itu dimiliki satu dua orang atau beberapa orang. Kalau mau tumbuh, kan tidak mungkin utang bank terus, utang itu ada batasnya," sambungnya.