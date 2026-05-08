Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rosan Ungkap Faktor Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |14:58 WIB
Rosan Ungkap Faktor Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen
Menteri Rosan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani membeberkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 ini mencapai 5,61 persen meski di tengah berbagai tantangan global.

Menurut Rosan, capaian tersebut tidak terlepas dari kuatnya konsumsi domestik dan meningkatnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menjelaskan, konsumsi domestik masih menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, investasi kini memainkan peran yang semakin signifikan.

"Kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi kita berasal dari konsumsi kita, konsumsi domestik yang kuat. Dan yang kedua berasal dari investasi," kata Rosan dalam acara Kadin Indonesia Monthly Diplomatic Economic Breakfast di Wisma Danantara, Jumat (8/5/2026).

Rosan menyebut investasi menyumbang sekitar 1,79 persen dari total pertumbuhan ekonomi 5,61 persen. Angka tersebut setara dengan sekitar 31 hingga 32 persen dari keseluruhan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, capaian ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya kontribusi investasi berada di kisaran 27 hingga 28 persen, sejak tahun lalu meningkat menjadi sekitar 30 persen dan kini kembali naik mendekati 32 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214501/ekonomi_ri-5hEr_large.jpg
Begini Dampak Konflik Timur Tengah Bagi Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/320/3213155/menko_airlangga-EQyf_large.jpg
Antisipasi Risiko Global, Menko Airlangga Ungkap Cara Ketahanan Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/320/3212282/menko_airlangga-s1dR_large.png
Menko Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,5 Persen di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211216/gaikindo-Bpqt_large.jpg
Industri Kendaraan Komersial Jadi Penopang Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209858/menko_airlangga-mJrU_large.jpg
Pemerintah Pangkas Anggaran hingga Rp130,2 Triliun, Belanja Seremonial ke Sektor Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/320/3205727/menko_airlangga-HDER_large.jpg
Kejar Pertumbuhan 5,5 Persen, Menko Airlangga Dorong Penguatan Konsumsi Domestik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement