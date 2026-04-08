Industri Kendaraan Komersial Jadi Penopang Ekonomi Nasional

JAKARTA - Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika mengatakan sektor kendaraan komersial memiliki peran vital dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.

Menurutnya, truk dan bus menjadi tulang punggung distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan truk dan bus sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi.

“Truk dan bus merupakan urat nadi penghubung pusat produksi dengan pasar, memastikan distribusi kebutuhan masyarakat tetap terjaga dan menjadi motor penggerak mobilitas publik,” ujarnya pada pembukaan pameran kendaraan komersial Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Rabu (8/4/2026).

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil tidak lepas dari kontribusi sektor industri otomotif. Terlebih kendaraan komersial yang terus berkembang dan beradaptasi dengan teknologi baru.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan capaian ekspor sepanjang tahun 2025. Di mana ekspor kendaraan utuh (CBU) Indonesia mencapai 518.212 unit ke 93 negara, meningkat 9,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, sektor kendaraan komersial sejumlah 20.326 unit. Artinya, produk kendaraan niaga Indonesia semakin diakui di pasar global.

“Capaian ini membuktikan bahwa kualitas produksi kendaraan komersial Indonesia telah memenuhi standar dunia dan menjadi andalan di pasar internasional,” kata Putu.