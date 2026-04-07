Wacana Potong Gaji Menteri hingga Anggota DPR, Ini Penjelasan Seskab Teddy

JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya buka suara soal wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri hingga anggota DPR RI demi efisiensi anggaran. Menurut Teddy, wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menghasilkan keputusan final.

"Tanya yang menyampaikan kemarin, siapa itu?" kata Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Teddy menambahkan, konsep pemotongan gaji masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat pemerintah dalam beberapa hari ke depan.

“Tanya kepada yang menyampaikan kemarin. Jadi intinya untuk konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini. Nanti kita lihat, belum ada keputusan apapun,” ujar dia.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri hingga anggota DPR memang tengah dikaji sebagai bagian dari strategi menjaga efisiensi fiskal di tengah tantangan ekonomi global. Namun, dirinya menekankan seluruh keputusan tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.