Purbaya Ngaku Punya Cara Kembalikan Rupiah ke Rp15.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |20:09 WIB
– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen untuk mengembalikan penguatan nilai tukar rupiah ke level psikologis Rp15.000 per dolar.
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen untuk mengembalikan penguatan nilai tukar rupiah ke level psikologis Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Untuk merealisasikan target tersebut, Purbaya membocorkan adanya aksi nyata (action) yang siap dieksekusi oleh Kementerian Keuangan pada pekan depan.

Purbaya menjelaskan bahwa fokus utama dari strategi yang akan dijalankan adalah mengunci devisa hasil perdagangan internasional agar tetap terparkir di dalam negeri. Dengan membendung pelarian modal, pasokan valas domestik diyakini akan kembali melimpah.

“Minggu depan akan ada action dari saya untuk memperkuat nilai tukar. Nanti kalau itu mulai berjalan, kan hasil devisanya nggak lari ke mana-mana dari ekspor batu bara, ekspor CPO juga akan tinggal di sini. DHE juga,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jumat (22/5/2026).

Purbaya menambahkan, fondasi penguatan mata uang Garuda akan semakin solid seiring dengan bergulirnya regulasi pengetatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang baru pada bulan depan.

Melalui sinergi kebijakan retensi devisa komoditas unggulan seperti sawit dan batu bara, struktur moneter nasional diproyeksikan akan menguat secara menyeluruh.

