Nasib Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Akan Ditentukan Minggu Depan

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait dugaan aliran dana dari bos Blue Ray Cargo, John Field, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama. Kasus ini mencuat dalam persidangan tindak pidana korupsi.

Purbaya mengaku akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait nasib jabatan Dirjen Bea Cukai tersebut.

“Saya akan ikuti perintah Bapak Presiden. Ya, kita ikuti perintahnya,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan pencopotan Dirjen Bea Cukai, Purbaya belum memberikan kepastian. Namun, ia mengisyaratkan keputusan akan diambil dalam waktu dekat.

“Ya, kita lihat minggu depan ya,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama setidaknya menerima enam kali aliran uang dalam kasus korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Nilainya disebut melebihi 213.600 dolar Singapura.

“Itu (nilai 213.600 dolar Singapura) untuk satu kali penerimaan ya,” ujar JPU KPK, M. Takdir kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).