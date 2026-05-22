Purbaya Ungkap Kepercayaan Investor Dunia ke Indonesia Masih Tinggi

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kepercayaan investor internasional terhadap perekonomian Indonesia tetap tinggi meski pasar keuangan global tengah dihantam volatilitas tajam. Indikator paling valid dari tingginya kepercayaan tersebut tercermin dari instrumen surat utang negara berdenominasi valas (global bond) Indonesia yang laris dan berulang kali mendapat respons positif di pasar global.

Menurut Purbaya, ketertarikan para pemodal besar dunia untuk memburu surat utang Indonesia menjadi bukti pengakuan internasional terhadap kredibilitas arah kebijakan fiskal serta prospek cerah ekonomi domestik di masa depan.

“Global bond kita tetap diminati karena investor melihat fondasi ekonomi Indonesia kuat dan kredibel,” tegas Purbaya di Jogja Financial Festival (JFF) 2026, Jumat (22/5/2026).

Purbaya menjabarkan bahwa daya tarik instrumen keuangan Indonesia di mata global disokong oleh realisasi data makroekonomi yang solid.

Pada kuartal I-2026, laju pertumbuhan ekonomi nasional dilaporkan mencapai 5,61 persen. Pertumbuhan ini ditopang secara seimbang oleh konsumsi rumah tangga, derasnya arus investasi, serta akselerasi belanja pemerintah.