Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Video Purbaya Cari 200 Orang untuk Bantuan Idul Adha, Hoaks Deepfake

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |16:05 WIB
Video Purbaya Cari 200 Orang untuk Bantuan Idul Adha, Hoaks Deepfake
Video Purbaya Cari 200 Orang untuk Bantuan Idul Adha, Hoaks Deepfake. (Foto; okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masyarakat waspada terhadap beredarnya konten digital yang mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kemenkeu memastikan rekaman video yang menarasikan seolah-olah Menteri Keuangan tengah mencari ratusan orang untuk diberikan santunan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H adalah berita bohong atau hoaks yang dimanipulasi secara digital (deepfake).

“Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha merupakan video hoaks deepfake,” tulis pengumuman resmi PPID Kemenkeu, Jumat (22/5/2026).

Menyikapi ruang digital yang rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, Kementerian Keuangan mengimbau publik agar tidak mudah tergiur iming-iming hadiah atau bantuan sosial yang tidak bersumber dari kanal komunikasi resmi pemerintah.

“Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya,” tegas PPID Kemenkeu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220088//purbaya-2nar_large.jpg
Purbaya Ungkap Kepercayaan Investor Dunia ke Indonesia Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219904//menkeu_purbaya-A8wV_large.jpg
Purbaya Siap Ganti Pimpinan Bea Cukai jika Tak Becus 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/278/3219961//emiten-zZUw_large.jpg
Kemenkeu Bakal Beri Insentif Pajak Bagi Emiten Punya Free Float 40 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219900//purbaya-YJN2_large.jpg
Purbaya dan Keluarga Batal Naik Haji 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219853//menkeu_purbaya-lVco_large.jpg
Lapor Prabowo, Purbaya Sebut 10 Perusahaan CPO Diduga Manipulasi Harga Ekspor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219847//purbaya-INMq_large.jpg
Prabowo Ajak Purbaya hingga Gubernur BI Makan Siang di Istana
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement