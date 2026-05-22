Video Purbaya Cari 200 Orang untuk Bantuan Idul Adha, Hoaks Deepfake

JAKARTA – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masyarakat waspada terhadap beredarnya konten digital yang mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kemenkeu memastikan rekaman video yang menarasikan seolah-olah Menteri Keuangan tengah mencari ratusan orang untuk diberikan santunan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H adalah berita bohong atau hoaks yang dimanipulasi secara digital (deepfake).

“Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 200 orang untuk diberikan bantuan bertepatan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Adha merupakan video hoaks deepfake,” tulis pengumuman resmi PPID Kemenkeu, Jumat (22/5/2026).

Menyikapi ruang digital yang rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, Kementerian Keuangan mengimbau publik agar tidak mudah tergiur iming-iming hadiah atau bantuan sosial yang tidak bersumber dari kanal komunikasi resmi pemerintah.

“Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya,” tegas PPID Kemenkeu.