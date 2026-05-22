Prabowo Panggil Rosan hingga Burhanuddin Abdullah ke Istana, Bahas Apa?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri sektor ekonomi serta Ketua Tim Pakar sekaligus inisiator Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

Berdasarkan pantauan, tampak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tiba lebih dulu pada pukul 14.08 WIB. Tak lama kemudian, Menteri Investasi yang juga CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani dan Burhanuddin Abdullah tiba di Istana.

“Agendanya kita lihat saja,” kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (22/5/2026).

Sementara itu, Rosan menjelaskan alasan penunjukan Luke Thomas Mahony yang akan menjadi Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menurutnya, pertimbangan penunjukan Luke Thomas tersebut dilihat dari rekam jejak serta pengalaman yang dimilikinya.