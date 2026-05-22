Prabowo Bahas Krisis 2008 dengan Mantan Menteri dan Eks Gubernur BI

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan sejumlah mantan menteri hingga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) di Istana Kepresidenan hari ini. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh ekonomi itu membagikan pengalaman saat menghadapi krisis keuangan global pada 2008.

Adapun tokoh yang hadir yakni Gubernur BI periode 2003–2008 Burhanuddin Abdullah, eks Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan eks Wakil Menteri PPN Lukita Dinarsyah Tuwo.

“Dan dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

“Dan dalam pertemuan tersebut mereka menyampaikan beberapa catatan yang terjadi, dan mereka mengatakan kalau di masa lalu inflasi kita di periode sekitar 17%, dan juga terjadi perubahan nilai kurs akibat krisis minyak di tahun 2005, di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar. Ada pada waktu itu penyesuaian harga sehingga inflasinya bisa naik ke 27%,” sambung dia.

Airlangga turut membandingkan situasi krisis saat itu dengan kondisi saat ini. Ia mengatakan bahwa kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini jauh lebih baik secara fundamental.