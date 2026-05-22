Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Perketat Aturan Beli Dolar, Limit Tanpa Underlying Dipangkas Jadi USD25.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |15:03 WIB
BI Perketat Aturan Beli Dolar, Limit Tanpa Underlying Dipangkas Jadi USD25.000
Bank Indonesia (BI) menyatakan langkah pengetatan regulasi terkait dokumen dasar (underlying) pada transaksi pembelian valuta asing. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

MAKASSAR – Bank Indonesia (BI) menyatakan langkah pengetatan regulasi terkait dokumen dasar (underlying) pada transaksi pembelian valuta asing (valas), khususnya Dolar Amerika Serikat (AS), terbukti efektif meredam aksi spekulasi di pasar keuangan. Kebijakan ini menjadi benteng krusial guna menahan tekanan berlebih terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.

Sebagai kelanjutan dari strategi tersebut, bank sentral bersiap memangkas kembali batas (threshold) transaksi pembelian Dolar AS tanpa underlying dari aturan saat ini sebesar USD50.000 menjadi USD25.000 per pelaku per bulan, yang dijadwalkan berlaku efektif mulai Juni 2026.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth A. Cussoy Intama, memaparkan bahwa pengetatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kebijakan sebelumnya.

“Ketika kita turunkan dari USD100.000 ke USD50.000, efektivitasnya sudah terlihat. Dari sekitar USD76 juta–USD78 juta rata-rata harian, itu berkurang menjadi sekitar USD62 juta per hari,” ungkap Ruth dalam paparannya pada acara Pelatihan Wartawan di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Sebagai catatan, BI telah memangkas batas transaksi tersebut dari USD100.000 menjadi USD50.000 melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 7 Tahun 2026. Berdasarkan evaluasi otoritas moneter, kebijakan tersebut dinilai berhasil menyumbat aliran transaksi valas yang tidak memiliki tujuan kebutuhan riil.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220089//rupiah-Hmj1_large.jpg
Masyarakat Jangan Panic Buying Meski Rupiah Anjlok ke Rp17.715
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219898//rupiah_hari_ini-dr84_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.667 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219895//rupiah-yDZ5_large.jpg
Rupiah Melemah ke Rp17.667, Pasar Tertekan Sentimen Perang Iran dan The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219848//pupuk_indonesia-yHQT_large.jpg
Pupuk Indonesia Tegaskan Rupiah Melemah Tak Ganggu Impor Bahan Baku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219685//rupiah-BUsd_large.jpg
Apa yang Terjadi jika Rupiah Sampai Tembus Rp 20.000 per Dolar? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/612/3219692//mengatur_keuangan-ixFb_large.jpg
Ibu-Ibu yang Pusing Ngatur Keuangan, Cobain 7 Tips Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement