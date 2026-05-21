Rupiah Melemah ke Rp17.667, Pasar Tertekan Sentimen Perang Iran dan The Fed

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS melemah pada akhir perdagangan hari ini. Rupiah turun 13,5 poin atau sekitar 0,08% ke level Rp17.667 per dolar AS.

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi, mengatakan sentimen datang dari global, yaitu pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut perang Iran berada di "tahap akhir," setelah sebelumnya pekan ini mengatakan pembicaraan berjalan dengan baik. Namun Trump juga memperingatkan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan akan memicu lebih banyak aksi militer AS terhadap Iran, sehingga membatasi optimisme pasar secara luas.

“Selat Hormuz sebagian besar tetap tertutup, sehingga harga minyak relatif tetap tinggi meskipun terjadi penurunan tajam awal pekan ini,” tulis Ibrahim, Kamis (21/5/2026).

Iran memperingatkan terhadap serangan lebih lanjut dan mengumumkan langkah-langkah untuk memperkuat kendalinya atas jalur air penting Selat Hormuz, yang sebelum perang mengangkut pengiriman minyak dan gas alam cair setara dengan sekitar 20 persen konsumsi global, tetapi kini sebagian besar telah terganggu. Pada hari Rabu, Iran mengumumkan "Otoritas Selat Teluk Persia" yang baru, dengan mengatakan akan ada "zona maritim terkontrol" di Selat Hormuz.

Iran secara efektif menutup selat tersebut sebagai balasan atas serangan AS dan Israel yang memulai perang pada 28 Februari. Sebagian besar pertempuran telah berhenti sejak gencatan senjata April, tetapi Iran membatasi lalu lintas melalui Hormuz, sementara AS disebut meningkatkan pengawasan di kawasan tersebut.