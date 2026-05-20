Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.653 per Dolar AS Usai BI Naikkan BI Rate Jadi 5,25 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |16:21 WIB
JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup 52 poin atau sekitar 0,29 persen ke level Rp17.653 per dolar AS pada akhir perdagangan Rabu (20/5/2026).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari global yaitu Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan perang dengan Iran akan berakhir dengan sangat cepat, meskipun investor tetap waspada terhadap hasil perundingan perdamaian di tengah gangguan berkelanjutan terhadap pasokan Timur Tengah akibat konflik tersebut.

Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan Amerika dan Iran telah mencapai kemajuan dalam perundingan, dengan kedua pihak tidak menginginkan dimulainya kembali aksi militer.

"Meskipun Trump menegaskan kepada anggota parlemen AS pada Selasa malam tentang berakhirnya konflik dengan cepat, sebelumnya ia mengatakan Amerika Serikat mungkin perlu menyerang Iran lagi dan ia hampir memerintahkan serangan sebelum menundanya," tulis Ibrahim dalam risetnya..

Komentarnya tentang perlunya serangan lagi muncul sehari setelah ia mengatakan telah menunda rencana dimulainya kembali permusuhan menyusul proposal baru dari Teheran untuk mengakhiri perang AS-Israel.

Dalam pernyataannya pada hari Selasa, Trump juga mengatakan para pemimpin Iran memohon kesepakatan dan memperingatkan serangan AS baru akan terjadi dalam beberapa hari mendatang jika tidak ada kesepakatan yang tercapai.

Perang AS-Israel melawan Iran telah menyebabkan penutupan efektif Selat Hormuz, yang biasanya mengangkut sekitar seperlima pasokan minyak global, sehingga menciptakan gangguan pasokan minyak terbesar di dunia, menurut Badan Energi Internasional.

Pasar tetap waspada terhadap dampak inflasi dari perang Iran dalam beberapa minggu terakhir, seiring dengan harga minyak mentah yang lebih tinggi telah mendorong inflasi lebih tinggi di seluruh ekonomi utama, memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral, khususnya Federal Reserve AS (Fed), mungkin perlu menaikkan suku bunga.

Menurut CME FedWatch Tool, pasar saat ini memperkirakan hampir 50 persen kemungkinan bahwa, pada akhir tahun, The Fed akan menaikkan suku bunga setidaknya 25 basis poin. Ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan kemungkinan 35 persen yang terlihat seminggu yang lalu.

 

