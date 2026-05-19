Rupiah Melemah Lagi ke Level Rp17.720 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah. Kini Rupiah menyentuh level Rp17.700 per dolar AS setelah sebelumnya di level Rp17.600 per dolar AS.

Mengutip data Bloomberg, Jakarta, Selasa (19/5/2026) pukul 10.00, Rupiah melemah 52 poin atau 0,29 persen ke level Rp17.720 per dolar AS. Pelemahan Rupiah ini kembali menjadi terendah sepanjang sejarah.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimis bahwa nilai tukar rupiah akan stabil. Penegasan itu diungkapkan Perry usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

“Yakin stabil,” tegas Perry.

Perry juga optimistis nilai tukar Rupiah akan segera keluar dari tekanan dan kembali bergerak menguat terhadap Dolar Amerika Serikat (AS). Dia meyakini penguatan akan terjadi pada Juli dan Agustus 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan optimisme ini di tengah hantaman sentimen eksternal dan internal yang meluas di pasar keuangan domestik.

“Juli dan Agustus rupiah akan menguat,” ujar Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR.

(Dani Jumadil Akhir)

