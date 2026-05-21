HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.667 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |15:47 WIB
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)




JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup turun 13,5 poin atau sekitar 0,08 persen ke level Rp17.667 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (21/5/2026).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa sentimen datang dari global yaitu Presiden Donald Trump mengatakan perang Iran berada di "tahap akhir," setelah sebelumnya pekan ini mengatakan pembicaraan berjalan dengan baik. Namun Trump juga memperingatkan bahwa ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan akan memicu lebih banyak aksi militer AS terhadap Iran, sehingga membatasi optimisme pasar secara luas.

“Selat Hormuz sebagian besar tetap tertutup, sehingga harga minyak relatif tetap tinggi meskipun terjadi penurunan tajam awal pekan ini,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Iran memperingatkan terhadap serangan lebih lanjut dan mengumumkan langkah-langkah untuk memperkuat kendalinya atas jalur air penting Selat Hormuz, yang sebelum perang mengangkut pengiriman minyak dan gas alam cair setara dengan sekitar 20 persen konsumsi global tetapi sebagian besar telah ditutup. Pada hari Rabu, Iran mengumumkan "Otoritas Selat Teluk Persia" yang baru, dengan mengatakan akan ada "zona maritim terkontrol" di Selat Hormuz.

Iran secara efektif menutup selat tersebut sebagai balasan atas serangan AS dan Israel yang memulai perang pada 28 Februari. Sebagian besar pertempuran telah berhenti sejak gencatan senjata April, tetapi sementara Iran membatasi lalu lintas melalui Hormuz, AS telah memblokade garis pantainya. 

Kehilangan pasokan dari wilayah Timur Tengah yang penting karena perang telah memaksa negara-negara untuk menarik persediaan komersial dan strategis mereka dengan cepat, menimbulkan kekhawatiran tentang penipisan persediaan tersebut.

Risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) bulan April yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan bahwa mayoritas pejabat Federal Reserve (Fed) memperingatkan bahwa bank sentral kemungkinan perlu mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga jika inflasi terus berada di atas target 2 persen mereka. 

 

