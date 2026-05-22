Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Purbaya Optimistis IHSG Tembus 8.000, Pekan Depan Lari Kencang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |20:07 WIB
Purbaya Optimistis IHSG Tembus 8.000, Pekan Depan Lari Kencang
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis dengan masa depan pasar modal domestik yang saat ini tengah mengalami koreksi. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis dengan masa depan pasar modal domestik yang saat ini tengah mengalami koreksi. Purbaya meyakini IHSG sangat berpotensi untuk kembali mendaki dan menembus level psikologis 8.000.

Hal tersebut disampaikan Purbaya untuk merespons kekhawatiran pelaku pasar modal setelah laju IHSG dilaporkan tertekan hingga keluar dari zona aman dan terjerembap ke kisaran level 5.900. Menurut Purbaya, pergerakan instrumen saham pada akhirnya akan selalu kembali berkiblat pada kinerja keuangan riil emiten serta ketangguhan makroekonomi nasional.

“Bisa. Karena gini, pada akhirnya pergerakan harga saham itu tergantung kepada fundamental perusahaannya sendiri kan. Itu akan dimulai oleh fundamental perekonomian. Kalau ekonominya bagus, profitability juga meningkat. Jadi harusnya sih, nggak mungkin kalau perusahaannya untung, sahamnya jatuh. Berarti undervalued, beli aja pasti untungnya,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jumat (22/5/2026).

Adapun Purbaya meminta para investor publik maupun institusi untuk tidak panik menghadapi fluktuasi jangka pendek di lantai bursa.

Ia memastikan bahwa lini kebijakan fiskal pemerintah akan terus digulirkan secara agresif guna mempercepat pemulihan dan memperkuat daya saing sektor riil serta korporasi di dalam negeri.

Peningkatan kecepatan stimulus ekonomi ini diyakini akan secara instan memicu pembalikan arah (rebound) indeks bursa saham dalam waktu yang tidak terlalu lama.

“Jadi nggak usah takut, kalau main pasar saham, kita akan perbaiki terus ekonominya ke depan. Dan makin cepat, makin cepat, makin cepat lagi. Jadi tinggal tunggu waktu saja sampai, nggak lama kalau nggak salah, IHSG akan rebound lagi,” jelas Purbaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220182//rupiah-KNrk_large.jpg
Purbaya Ngaku Punya Cara Kembalikan Rupiah ke Rp15.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220171//purbaya-sigN_large.jpg
PT DSI Diisi Orang Kementerian dan Lembaga, Purbaya: Biar Tidak Monopoli Seenak Jidat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220165//purbaya-PeOo_large.jpg
Nasib Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Akan Ditentukan Minggu Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/278/3220147//ihsg_melemah-jgrT_large.jpg
IHSG Lesu, Purbaya: Tak Usah Takut Main Saham, Tunggu Rebound
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/278/3220117//ihsg-FDZP_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.113
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220078//purbaya-oqh3_large.jpg
Video Purbaya Cari 200 Orang untuk Bantuan Idul Adha, Hoaks Deepfake
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement