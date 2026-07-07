IHSG Ditutup Menguat 1,19 Persen, Dekati Level 6.000

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan hari ini. IHSG naik 70,43 poin atau 1,19 persen ke level 5.986.

Pada penutupan perdagangan, Senin (6/7/2026), sebanyak 450 saham menguat, 222 saham melemah, dan 289 saham bergerak stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp10,2 triliun dengan volume 21,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,79 persen ke level 594, indeks JII menguat 0,18 persen ke 350, indeks IDX30 naik 1,72 persen ke 336, dan indeks MNC36 menguat 1,62 persen ke 260.

Mayoritas indeks sektoral juga ditutup di zona hijau, yakni energi, konsumer siklikal, bahan baku, industri, keuangan, properti, transportasi, kesehatan, konsumer nonsiklikal, dan infrastruktur. Sementara itu, sektor teknologi menjadi satu-satunya yang melemah.

Adapun saham-saham yang masuk daftar top gainers yakni PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) yang melonjak 34,91 persen ke Rp143, PT Trimitra Propertindo Tbk (LAND) naik 34,62 persen ke Rp70, dan PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK) menguat 34,33 persen ke Rp90.

Sementara itu, saham-saham yang masuk daftar top losers antara lain Insight Investments Management yang turun 14,62 persen ke Rp111, PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) melemah 12,80 persen ke Rp286, dan PT Trust Finance Indonesia Tbk (TRUS) turun 12,40 persen ke Rp530.

(Feby Novalius)

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