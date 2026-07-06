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Tips Cuan di Awal Pekan, Ini Saham-Saham Pilihannya

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |09:02 WIB
Tips Cuan di Awal Pekan, Ini Saham-Saham Pilihannya
Investor disarankan menerapkan strategi selective buying pada perdagangan awal pekan ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Investor disarankan menerapkan strategi selective buying pada perdagangan awal pekan ini, di tengah potensi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang masih cenderung menguat, tetapi dibayangi aksi ambil untung jangka pendek.

Pengamat Pasar Modal Hendra Wardana, mengatakan investor sebaiknya fokus pada saham-saham yang masih memiliki momentum teknikal positif dibandingkan mengejar kenaikan indeks secara keseluruhan.

Menurut dia, saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) layak dicermati dengan rekomendasi speculative buy dan target harga Rp1.945 seiring mulai munculnya sinyal akumulasi.

Selain itu, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) juga dinilai menarik untuk speculative buy dengan target harga Rp2.900, didukung prospek sektor logam yang mulai membaik.

Sementara itu, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) direkomendasikan untuk trading buy dengan target harga Rp600 karena masih berpotensi memperoleh sentimen positif dari industri nikel dan kendaraan listrik.

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