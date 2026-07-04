Daftar Saham Paling Cuan dan Rugi dalam Sepekan, Ada yang Meroket 71 Persen

Daftar Saham Paling Cuan dan Rugi dalam Sepekan, Ada yang Meroket 71 Persen (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,35 persen pada periode perdagangan 29 Juni-3 Juli 2026. IHSG melemah ke level 5.875 dari posisi 5.896 pada pekan sebelumnya.

Meski IHSG melemah, terdapat sejumlah saham yang masih mampu mencatatkan lonjakan signifikan. Di sisi lain, ada juga saham-saham yang turun mengikuti pergerakan IHSG.

Dalam sepekan, terdapat 266 saham melemah di atas 2 persen, 134 emiten saham tertekan 0-2 persen, 207 emiten stagnan, 119 emiten menguat terbatas 1-2 persen, dan 233 emiten menguat di atas 2 persen.

Saham Penghuni Top Gainers

Berdasarkan data BEI, Jakarta, Sabtu (4/7/2026), saham PT Trust Finance Indonesia Tbk (TRUS) menjadi pencetak kenaikan (top gainers) tertinggi selama sepekan. Harga saham TRUS melonjak 71,43 persen, dari Rp350 menjadi Rp600 per saham.

Posisi kedua ditempati PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) yang menguat 70,59 persen, dari Rp170 menjadi Rp290 per saham. Selanjutnya, saham PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) naik 55,73 persen dari Rp131 menjadi Rp204, disusul PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) yang terapresiasi 51,69 persen dari Rp89 menjadi Rp135.

Sementara itu, PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) juga mencatatkan kenaikan 43,75 persen, dari Rp288 menjadi Rp414. Adapun saham lain yang masuk dalam daftar top gainers adalah RMKO yang menguat 39,29 persen, PADI menguat 39,06 persen, HOPE menguat 36,00 persen, AYLS menguat 34,75 persen, dan CSMI menguat 32,26 persen.