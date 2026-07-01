IHSG Rebound di Sesi I, Menguat ke Level 5.690

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan siang ini. (Foto: Okezone.com/Arief Julianto)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan siang ini. IHSG rebound dengan penguatan sebesar 0,84 persen ke level 5.690.

Pada sesi pembukaan perdagangan, Rabu (1/6/2026), IHSG berada di level 5.640. Sepanjang perdagangan hingga siang, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 5.728 dan level terendah di 5.607.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 9,8 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp5,8 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 876 ribu kali transaksi.

Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp9.900 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 376 emiten bergerak menguat, 270 emiten melemah, dan 313 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Wahana Interfood Nusantara (COCO) memimpin setelah melonjak 34,38 persen. Posisi berikutnya ditempati Pelayaran Nasional Bina Buana Raya (BBRM) yang naik 25,74 persen, serta Cipta Selera Murni (CSMI) yang menguat 22,03 persen.