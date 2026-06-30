IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.679

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada penutupan perdagangan siang ini, Selasa (30/6/2026). Berdasarkan pantauan, IHSG masih betah di zona merah dengan pelemahan sebesar 2,42 persen ke level 5.679.

Untuk diketahui, pada sesi pembukaan di pagi hari tadi, IHSG juga tampil lesu di level 5.801. Sepanjang perdagangan hingga siang, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 5.811 namun kemudian terus merosot hingga ke level terendah di 5.638.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 10,1 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp7,5 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 887 ribu kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp9,9 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 103 emiten bergerak menguat, 618 emiten melemah, dan 238 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Panca Global Kapital (PEGE) memimpin setelah melonjak 34,29 persen. Posisi berikutnya ditempati Arkayana Lestari Grup (AYLS) yang naik 28,99 persen, serta Magna Investama Mandiri (MGNA) yang menguat 20,00 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Multi Medika Internasional (MMIX) yang turun 14,84 persen. Disusul Panin Sekuritas (PANS) melemah 14,78 persen, serta Kian Santang Muliatama (RGAS) yang turun 14,62 persen.