IHSG Anjlok 1,28 Persen ke 5.820 di Akhir Perdagangan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada sesi terakhir perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada sesi terakhir perdagangan hari ini. IHSG turun 75,34 poin atau 1,28% ke level 5.820.

Pada penutupan perdagangan, Senin (29/6/2026), terdapat 228 saham menguat, 467 saham melemah dan 264 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,7 triliun dari 13,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,83 persen ke 573, indeks JII turun 1,14 persen ke 338, indeks IDX30 turun 1,84 persen ke 325 dan indeks MNC36 turun 1,60 persen ke 252.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, keuangan, bahan baku, transportasi, industri, teknologi dan kesehatan. Sedangkan hanya sektor properti yang menguat.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS) naik 31,33 persen ke Rp218, PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) naik 25 persen ke Rp360, dan saham PT Trust Finance Indonesia Tbk (TRUS) naik 19,43 persen ke Rp418.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Bhakti Mulia Artha Tbk (BHAT) turun 14,90 persen ke Rp1.770, PT Pelayaran Nasinal Bina Buana Raya Tbk (BBRM) turun 14,84 persen ke Rp109 dan PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) turun 14,71 persen di Rp348.





(Feby Novalius)

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