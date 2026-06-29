IHSG Sesi I Melemah ke Level 5.838

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup terkoreksi tipis 0,97 persen ke level 5.838 pada penutupan perdagangan siang ini, Senin (29/6/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan di pagi hari tadi, IHSG tampil menguat di level 5.932. Sepanjang perdagangan hingga siang, indeks terus merosot hingga sempat terjun ke level terendah di 5.834.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 6,4 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp4 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 672 ribu kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp0,2 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 257 emiten bergerak menguat, 399 emiten melemah, dan 303 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Trust Finance Indonesia (TRUS) memimpin setelah melonjak 24,57 persen. Posisi berikutnya ditempati Indo Oil Perkasa (OILS) yang naik 21,69 persen, serta Prima Multi Usaha Indonesia (PMUI) yang menguat 21,69 persen.