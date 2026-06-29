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IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.932

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |09:33 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.932
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,61 persen ke level 5.932 pada hari ini, Senin (29/6/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,41 persen ke 5.920, dengan 237 saham di zona hijau, 184 melemah, dan 538 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp349 miliar, dengan volume 437 juta lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,46 persen ke 581, indeks JII menguat 0,22 persen ke 343, indeks MNC36 melemah 0,35 persen ke 255, dan IDX30 melemah 0,47 persen ke 329.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, keuangan, bahan baku, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada konsumer non siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, properti, transportasi, industri.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Sinarmas Asset Management Tbk (XSSI), PT Trust Finance Indonesia Tbk (TRUS), dan PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA).

 

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