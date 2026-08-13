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Resmi! Ini Hasil Pengumuman MSCI, Cek Daftar Saham yang Didepak

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |07:22 WIB
Resmi! Ini Hasil Pengumuman MSCI, Cek Daftar Saham yang Didepak
Resmi! Ini Hasil Pengumuman MSCI, Cek Daftar Saham yang Didepak (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Hasil pengumuman penyedia indeks global MSCI Inc. MSCI telah mengumumkan MSCI Equity Indexes August 2026 Index Review pada 12 Agustus 2026 waktu Central European Summer Time (CEST), dengan semua perubahan akan berlaku pada penutupan bursa pada 31 Agustus 2026 dan efektif pada 1 September 2026.

MSCI mengeluarkan dua saham Indonesia dari MSCI Global Standard Index dan tidak ada saham Indonesia yang masuk ke MSCI Global Standard Index.

Selain itu, MSCI juga melakukan penyesuaian pada kategori MSCI Global Small Cap Index untuk saham Indonesia, yang mana memasukkan satu saham dan mengeluarkan sembilan saham dari indeks ini.

Berikut rincian hasil MSCI Equity Indexes August 2026 Index Review untuk saham Indonesia seperti pengumumannya yang dilansir di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

MSCI Global Standard Indexes

Masuk: -

Keluar: PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

MSCI Small Cap Indexes

Masuk: PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)

Keluar: PT. Bank Jago Tbk (ARTO), ​​​​​​​PT Bukalapak Tbk (BUKA), PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA), PT MD Entertainment Tbk (FILM), PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG), PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), dan PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI)

MSCI Micro Cap Indexes

Masuk: -

Keluar: -

Dengan demikian, masih terdapat sembilan saham Indonesia yang menghuni MSCI Global Standard Index, yakni PT Astra International Tbk (ASII), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

Kemudian, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), dan PT United Tractors Tbk (UNTR).

 

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