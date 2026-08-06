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IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 6.343, Transaksi Rp18,1 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |16:22 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 6.343, Transaksi Rp18,1 Triliun
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 6.343, Transaksi Rp18,1 Triliun (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 7,43 poin atau 0,12 persen ke level 6.343 pada perdagangan hari ini.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (6/8/2026), terdapat 278 saham menguat, 354 saham melemah dan 331 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp18,1 triliun dari 53,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,49 persen ke 630, indeks JII melemah 0,49 persen 389, indeks IDX30 melemah 0,46 persen 354 dan indeks MNC36 melemah 0,39 persen 274.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang menguat ada energi, konsumer siklikal, transportasi, industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) naik 25,20 persen ke Rp159, PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk (PDES) naik 24,74 persen ke Rp474, dan saham PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) naik 22,78 persen ke Rp388.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Tunas Alfin Tbk (TALF) turun 14,94 ke Rp1.025, PT Bach Multi Global Tbk (BACH) turun 14,86 persen ke Rp630, dan PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) turun 14,77 persen di Rp1.500.

(Dani Jumadil Akhir)

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