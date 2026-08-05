IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 6.351

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 31,53 poin atau naik 0,50 persen ke level 6.351 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (5/8/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 422 saham menguat, 223 saham melemah dan 318 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,8 triliun dari 39,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,19 persen ke 633, indeks JII naik 1,20 persen 383, indeks IDX30 melemah 0,33 persen 355 dan indeks MNC36 melemah 0,31 persen 275.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer non siklikal, properti, transportasi, industri, bahan baku, kesehatan, konsumer siklikal dan teknologi. Sedangkan yang melemah hanya sektor keuangan dan infrastruktur.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS) naik 25,40 persen ke Rp79, PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK) naik 25 persen ke Rp675, dan saham PT Citra Buana Prasida Tbk (CBPE) naik 25 persen ke Rp440.