IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.319

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 85,11 poin atau naik 1,37 persen ke level 6.319 pada sesi terakhir perdagangan Selasa (4/8/2026).

Pada penutupan perdagangan terdapat 420 saham menguat, 234 saham melemah dan 309 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,8 triliun dari 32,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,81 persen ke 635, indeks JII naik 1,71 persen 378, indeks IDX30 naik 2,07 persen 357 dan indeks MNC36 naik 1,85 persen 276.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, transportasi, industri, bahan baku, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada sektor konsumer siklikal dan teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) naik 34,85 persen ke Rp89, PT Personel Alih Daya Tbk (PADA) naik 26,85 persen ke Rp189, dan saham PT Prodia Diagnostic Line Tbk (PRDL) naik 25 persen ke Rp330.