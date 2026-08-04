IHSG Dibuka Naik 0,33 Persen ke Level 6.254

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini. IHSG naik 0,33% ke level 6.254.

Semenit setelah perdagangan berjalan, Selasa (4/8/2026), IHSG masih melanjutkan penguatan sebesar 0,40% ke level 6.259, dengan 330 saham berada di zona hijau, 112 saham melemah, dan 521 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi awal mencapai Rp347 miliar, dengan volume perdagangan 671 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,45% ke level 626, indeks JII menguat 0,49% ke level 374, indeks MNC36 menguat 0,38% ke level 272, dan IDX30 menguat 0,50% ke level 351.

Untuk indeks sektoral, mayoritas berada di zona hijau, seperti sektor energi, konsumer nonsiklikal, keuangan, bahan baku, transportasi, properti, infrastruktur, industri, dan kesehatan. Sementara itu, sektor yang melemah adalah konsumer siklikal dan teknologi.

Tiga saham yang memimpin daftar top gainers antara lain Indo Premier Investment Management, PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK), dan PT Mitra Investindo Tbk (MITI).

Sementara itu, daftar top losers dihuni oleh Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO), dan PT Buana Finance Tbk (BBLD).

(Feby Novalius)

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