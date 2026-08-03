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Tembus Pegunungan, Apa Kabar Proyek Jalan Trans Papua?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |10:52 WIB
Tembus Pegunungan, Apa Kabar Proyek Jalan Trans Papua?
Tembus Pegunungan, Apa Kabar Proyek Jalan Trans Papua? (Foto: Kementerian PU)
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JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan progres pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena segmen Mamberam-Elelim sepanjang 50,14 kilometer (km) mencapai 51,59 persen hingga pertengahan Juli 2026.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan jalan dan jembatan menjadi fondasi utama dalam memperkuat konektivitas antarpusat pertumbuhan ekonomi, termasuk di wilayah tertinggal seperti Papua. Targetnya proyek ini akan rampung pada November 2026.

"Pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan kota, pulau, hingga daerah tertinggal di seluruh Indonesia kami lakukan untuk membuka akses bagi investasi, mendukung kawasan industri, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, dan memperkuat konektivitas," ujar Dody dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Trans Papua

Segmen Mamberamo-Elelim merupakan bagian dari Ruas Jayapura-Wamena yang menghubungkan Provinsi Papua dengan Papua Pegunungan. Kehadiran jalan tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya logistik, serta menurunkan harga kebutuhan pokok yang selama ini relatif tinggi akibat terbatasnya akses transportasi.

Selain mempercepat distribusi barang, pembangunan jalan juga diharapkan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung.

Pembangunan ruas jalan tersebut menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui mekanisme pembayaran berbasis layanan atau Availability Payment (AP). Konstruksi dimulai sejak Juli 2024 dengan target penyelesaian pada November 2026.

Adapun pekerjaan yang telah dilakukan meliputi pembukaan dan pembentukan badan jalan, pembangunan struktur perkerasan jalan, drainase, jembatan, bangunan pelengkap, pekerjaan tanah, pengamanan lereng, perlengkapan jalan, hingga pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Trans papua

 

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