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Bel Perdagangan, IHSG Langsung Menguat ke Level 6.379

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |09:19 WIB
Bel Perdagangan, IHSG Langsung Menguat ke Level 6.379
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Indeks saham naik 0,45 persen ke level 6.379.

Satu menit setelah perdagangan dibuka, Kamis (6/8/2026), IHSG masih melanjutkan penguatan terbatas sebesar 0,37 persen ke level 6.374. Sebanyak 277 saham berada di zona hijau, 154 saham melemah, dan 532 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi awal tercatat mencapai Rp662 miliar dengan volume perdagangan 1,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,49 persen ke level 637, indeks JII naik 0,55 persen ke 385, indeks MNC36 menguat 0,36 persen ke 276, dan IDX30 bertambah 0,30 persen ke level 357.

Dari sisi sektoral, sejumlah sektor berada di zona hijau, yaitu energi, konsumer siklikal, keuangan, properti, bahan baku, transportasi, dan teknologi. Sementara itu, sektor yang mengalami pelemahan meliputi konsumer non-siklikal, infrastruktur, industri, dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin daftar top gainers antara lain PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk (PDES), PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (IPOL), dan PT Asiaplast Industries Tbk (APLI).

Sementara itu, daftar top losers dihuni oleh PT Bach Multi Global Tbk (BACH), Ciptadana Asset Management, dan PT Tunas Alfin Tbk (TALF).

(Feby Novalius)

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