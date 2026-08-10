IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 6.440

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,48 persen ke level 6.440 pada pembukaan perdagangan awal pekan ini, Senin (10/8/2026).

Di sesi pembukaan, volume transaksi tercatat di 294 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp156 miliar. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 39 ribu kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp11,1 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 308 saham menguat, kemudian 57 emiten melemah, dan 598 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, SLJ Global (SULI) memimpin setelah melonjak 18,89 persen. Posisi berikutnya ditempati Bank Kasikorn Indonesia (BMAS) yang naik 17 persen, serta M Cash Interogasi (MCAS) yang menguat 16,89 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Tunas Alfin (TALF) yang turun 8,57 persen. Disusul Sidomulyo Selaras (SDMU) melemah 3,53 persen, serta Intermedia Capital (MDIA) yang turun 2,61 persen.