Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina Hari Ini 13 Agustus 2026, Cek Pertalite hingga Pertamax! Ada yang Turun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |07:09 WIB
Harga BBM Pertamina Hari Ini 13 Agustus 2026, Cek Pertalite hingga Pertamax! Ada yang Turun
Harga BBM Pertamina Hari Ini 13 Agustus 2026, Cek Pertalite hingga Pertamax! Ada yang Turun (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM Pertamina hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. PT Pertamina Patra Niaga telah menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turb sejak 1 Agustus 2026.

Harga BBM Turun

Tercatat, harga BBM Pertamax turun Rp300 menjadi Rp15.950 per liter dari harga sebelumnya Rp16.250 per liter.

Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter dari harga sebelumnya Rp19.300 per liter.

Harga Pertamax Green juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari harga sebelumnya Rp17.000 per liter.

Sementara, harga BBM jenis Dexlite tetap Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex juga tetap Rp21.150 per liter.

Di sisi lain, harga BBM subsidi jenis Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biolar subsidi Rp6.800 per liter.

Pertamina Turunkan Harga BBM

Penyesuaian harga BBM ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat," katanya di Jakarta.

"Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/320/3235561/bbm_pertamina-PLHp_large.jpg
Harga BBM Pertamina Resmi Turun! Daftar Terbaru Pertalite hingga Pertamax Hari Ini 12 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/320/3235000/harga_bbm-MnLl_large.jpg
Harga BBM Pertamina Turun Lagi, Cek Pertalite hingga Pertamax Hari Ini 10 Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/320/3234107/bbm_pertamina-FT6l_large.jpg
Harga BBM Pertamina Hari Ini 5 Agustus 2026: Cek Pertalite hingga Pertamax, Ada yang Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233911/bbm_pertamina-Q3YS_large.jpg
Harga BBM Pertamina Turun Lagi! Cek Pertamax, Turbo hingga Pertalite Hari Ini 4 Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/320/3233526/bbm-I8t2_large.jpg
Ini Alasan Pertamina Turunkan Harga BBM Pertamax Cs Mulai 1 Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/320/3233525/bbm_pertamina-ElWd_large.jpg
Harga BBM Pertamina Hari Ini 1 Agustus 2026 Resmi Turun, Cek Pertamax hingga Pertalite
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement