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IHSG Ditutup Melesat ke Level 6.449, Transaksi Bursa Tembus Rp14,6 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |16:45 WIB
IHSG Ditutup Melesat ke Level 6.449, Transaksi Bursa Tembus Rp14,6 Triliun
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Pada sesi terakhir, IHSG naik 47,94 poin atau 0,75 persen ke level 6.449.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (18/8/2026), terdapat 419 saham menguat, 248 saham melemah, dan 296 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,6 triliun dari 31,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,20 persen ke level 631, indeks JII menguat 0,66 persen ke level 384, indeks IDX30 melemah 0,35 persen ke level 352, dan indeks MNC36 melemah 0,19 persen ke level 272.

Kemudian, indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau, yaitu sektor energi, konsumer siklikal, industri, konsumer nonsiklikal, transportasi, infrastruktur, properti, teknologi, dan kesehatan. Sementara itu, sektor keuangan menjadi satu-satunya sektor yang melemah.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) naik 34,96 persen ke Rp166, PT Personel Alih Daya Tbk (PADA) naik 33,33 persen ke Rp240, dan PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) naik 24,88 persen ke Rp2.510.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI) turun 15 persen ke Rp3.060, PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) turun 14,87 persen ke Rp332, dan PT Calculus Global Ventures Tbk (STAR) turun 9,91 persen ke Rp418.

(Feby Novalius)

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