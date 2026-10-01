IHSG Ditutup Anjlok 1,02 Persen ke 6.009 di Tengah Reshuffle Kabinet

IHSG Ditutup Anjlok 1,02 Persen ke 6.009 di Tengah Reshuffle Kabinet (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 61,64 poin atau 1,02 persen ke level 6.009 pada sesi terakhir perdagangan hari ini. IHSG bergerak melemah di tengah reshuffle kabinet.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (1/10/2026), terdapat 218 saham menguat, 470 saham melemah dan 275 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11 triliun dari 31,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,46 persen ke 592, indeks JII turun 1,70 persen ke 356, indeks IDX30 turun 1,41 persen ke 328 dan indeks MNC36 turun 1,39 persen ke 259.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona merah yaitu konsumer non siklikal, properti, bahan baku, transportasi, kesehatan, teknologi, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, industri. Sedangkan yang menguat ada energi dan keuangan stagnan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) naik 35 persen ke Rp189, PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) naik 32,35 persen ke Rp45, dan saham PT Communication Cable System Indonesia Tbk (CCSI) naik 25 persen ke Rp470.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT ALSOK Indonesia Services Tbk (SOSS) turun 14,83 persen ke Rp1.005, PT Verona Indah Pictures Tbk (VERN) turun 14,81 persen ke Rp184, dan PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) turun 14,73 persen di Rp191.

(Dani Jumadil Akhir)

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