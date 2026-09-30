IHSG Ditutup Melemah Dekati 1 Persen ke 6.071 di Akhir September 2026

IHSG Ditutup Melemah Dekati 1 Persen ke 6.071 di Akhir September 2026 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 50,56 poin atau 0,83 persen ke level 6.071,14 pada perdagangan akhir September 2026.

Berdasarkan data perdagangan, Rabu (30/9/2026), IHSG sebenarnya sempat menguat pada awal sesi dengan menyentuh level tertinggi 6.187,05. Namun, tekanan jual meningkat sepanjang perdagangan hingga indeks merosot ke level terendah 6.071,14 pada akhir sesi.

Nilai transaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat mencapai Rp14,03 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 28,29 miliar saham. Sementara frekuensi transaksi mencapai 1,789 juta kali. Secara keseluruhan, sebanyak 371 saham ditutup melemah, 325 saham menguat, dan 267 saham tidak mengalami perubahan.

Tekanan terbesar datang dari sektor teknologi yang melemah 2,76 persen. Sektor non-primer menyusul dengan koreksi 2,36 persen, kemudian sektor energi yang turun 1,35 persen.

Sejumlah sektor lainnya juga berada di zona merah, yakni transportasi yang melemah 0,70 persen, keuangan turun 0,60 persen, properti terkoreksi 0,36 persen, infrastruktur turun 0,37 persen, serta barang baku melemah 0,28 persen.

Sementara itu, hanya dua sektor yang mampu bertahan di zona hijau. Sektor perindustrian menguat 1,17 persen dan sektor primer naik 0,15 persen.