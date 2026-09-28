Dirut BEI Buka Suara IHSG Anjlok 1,5 Persen Usai Harga Saham Minimum Jadi Rp1

Dirut BEI Buka Suara IHSG Anjlok 1,5 Persen Usai Harga Saham Minimum Jadi Rp1 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 1,51 persen ke level 6.147 pada perdagangan hari ini, Senin (28/9/2026). IHSG mengalami tekanan tepat pada hari pertama penerapan penghapusan harga saham minimum Rp50 menjadi Rp1.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan, pelemahan tersebut merupakan volatilitas jangka pendek karena saham kembali mencari harga wajar pasca harga minimum saham Rp50 dihapus.

"Karena saham-saham yang ada di harga Rp50 itu, ada yang sudah bertahun-tahun di harga Rp50 tanpa ada transaksi. Ya mungkin memang fair value-nya tidak di Rp50, dan saat ini sedang mencari fair value-nya," ujar Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Jeffrey menambahkan, fenomena penyesuaian harga untuk mendapatkan harga ideal itu memang membutuhkan waktu. Sebab masih ada ketentuan batas Auto Rejection Bawah (ARB) yaitu 15 persen per hari. Ditambah terdapat antrean jual yang panjang di beberapa saham Rp50 sebelumnya.

"Tentu membutuhkan waktu, karena ada proses auto rejection di situ ya, sampai nanti menemukan titik fair value-nya," lanjutnya.