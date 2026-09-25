BEI Minta Broker Manfaatkan Teknologi untuk Tingkatkan Kualitas Investor Pasar Modal

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta untuk pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas investor di pasar modal Indonesia. Teknologi dinilai tidak hanya dapat memperluas akses terhadap informasi, tetapi juga membantu investor memahami informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Saidu Solihin menyatakan, kebutuhan investor saat ini tidak sebatas memperoleh informasi dalam jumlah besar. Investor juga membutuhkan informasi yang dapat membantu mereka memahami kondisi pasar dan mengambil keputusan secara lebih terinformasi.

"Kami berharap pemanfaatan teknologi dapat membantu investor memperoleh informasi secara lebih cepat, memahami perkembangan pasar dengan lebih baik, dan pada akhirnya mendukung proses pengambilan investasi yang berbasis informasi," ujarnya dalam acara Peluncuran IPOT X di Main Hall Bursa Efek Indonesia Jakarta dikutip, Jumat (25/9/2026).

Menurut Saidu, inovasi teknologi seperti yang dihadirkan melalui IPOT X relevan dengan kebutuhan tersebut. BEI berharap pemanfaatan teknologi dapat membantu investor memperoleh dan memahami informasi pasar secara lebih baik.

Pada akhirnya, kata dia, peningkatan kualitas informasi dan pemahaman investor diharapkan dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dan berkualitas di pasar modal. BEI memandang peluncuran teknologi bukan sekadar kehadiran sebuah platform baru, melainkan bagian dari perjalanan industri pasar modal untuk terus menghadirkan inovasi.