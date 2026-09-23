Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Mau Beli Saham Syariah? Daftar dan Ikuti Webinar BEI dan MNC Sekuritas

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |11:13 WIB
Mau Beli Saham Syariah? Daftar dan Ikuti Webinar BEI dan MNC Sekuritas
Mau Beli Saham Syariah? Daftar dan Ikuti Webinar BEI dan MNC Sekuritas
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas dan BEI akan menyelenggarakan webinar “Beli Saham Syariah” pada Jumat (25/9/2026) pukul 14.00-15.30 WIB secara gratis. Pembicara yang akan menyampaikan materi edukasi antara lain Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky AP Padang dan Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia Aldiansah Akbar.

Dalam kelas online ini, peserta berkesempatan mendapatkan doorprize berupa saldo investasi syariah senilai total Rp2 juta.

Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem mengatakan bahwa pemahaman yang baik mengenai pasar modal syariah menjadi salah satu hal penting bagi masyarakat sebelum memulai investasi. 

“Webinar ini akan membahas hal-hal yang penting dipahami investor, mulai dari update pasar modal syariah, analisis teknikal dan fundamental dasar, hingga tips dan trik mitigasi risiko investasi syariah di pasar modal Indonesia,” ujar Luqman.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menambah wawasan seputar investasi saham syariah. Segera daftarkan diri Anda dan ikuti kelasnya untuk memahami lebih dalam mengenai peluang dan risiko investasi di pasar modal syariah. Informasi pendaftaran dapat Anda KLIK DI SINI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243568/mnc_sekuritas-WxR7_large.jpeg
MNC Sekuritas Fasilitasi Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa untuk Pelajari Industri Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/278/3243265/mnc_sekuritas-AaW5_large.jpeg
Targetkan Pembukaan 1.000 Rekening Efek di MNC University, MNC Sekuritas Resmikan Ruang Galeri Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/278/3242595/mnc_sekuritas-wM5C_large.jpg
MNC Sekuritas Hadirkan Fitur Baru Perubahan Data Pribadi dan Shareholder Lookup di MotionTrade Lite
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/278/3242355/mnc_sekuritas-3bT8_large.jpg
MNC Sekuritas Kenalkan Pasar Modal ke Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/278/3242354/mnc_sekuritas-ogFR_large.jpg
MNC Sekuritas & Korea Investment Management Beri Promo di Aplikasi MotionTrade, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/320/3241421/motiontrade-WqNM_large.jpeg
Tips MotionTrade, Mengenal ETF Emas pada Pasar Modal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement