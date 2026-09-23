Mau Beli Saham Syariah? Daftar dan Ikuti Webinar BEI dan MNC Sekuritas

Mau Beli Saham Syariah? Daftar dan Ikuti Webinar BEI dan MNC Sekuritas

JAKARTA - MNC Sekuritas dan BEI akan menyelenggarakan webinar “Beli Saham Syariah” pada Jumat (25/9/2026) pukul 14.00-15.30 WIB secara gratis. Pembicara yang akan menyampaikan materi edukasi antara lain Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky AP Padang dan Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia Aldiansah Akbar.

Dalam kelas online ini, peserta berkesempatan mendapatkan doorprize berupa saldo investasi syariah senilai total Rp2 juta.

Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem mengatakan bahwa pemahaman yang baik mengenai pasar modal syariah menjadi salah satu hal penting bagi masyarakat sebelum memulai investasi.

“Webinar ini akan membahas hal-hal yang penting dipahami investor, mulai dari update pasar modal syariah, analisis teknikal dan fundamental dasar, hingga tips dan trik mitigasi risiko investasi syariah di pasar modal Indonesia,” ujar Luqman.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menambah wawasan seputar investasi saham syariah. Segera daftarkan diri Anda dan ikuti kelasnya untuk memahami lebih dalam mengenai peluang dan risiko investasi di pasar modal syariah. Informasi pendaftaran dapat Anda KLIK DI SINI.