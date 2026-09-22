MNC Sekuritas Fasilitasi Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa untuk Pelajari Industri Pasar Modal

JAKARTA – MNC Sekuritas menerima kunjungan mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Universitas Pelita Bangsa Cikarang ke kantor MNC Sekuritas yang berlokasi di Kebon Sirih dalam rangka memperluas wawasan mengenai industri pasar modal dan peluang berkarier di sektor pasar modal pada Selasa (22/09/2026). Pemaparan edukasi disampaikan langsung oleh Head of Education & Community MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra.

Dalam sambutannya, Ketua Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Universitas Pelita Bangsa Dian Sulistyorini Wulandari mengatakan bahwa kunjungan ke MNC Sekuritas memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal lebih jauh industri pasar modal yang belum banyak dibahas dalam kurikulum perkuliahan.

“Kunjungan ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai perusahaan sekuritas dan pasar modal, sekaligus membangkitkan semangat mereka untuk terus menggali pengetahuan dan informasi terkait dengan investasi di pasar modal,” ujarnya.

Head of Education & Community MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra mengatakan Universitas Pelita Bangsa Cikarang merupakan salah satu mitra Galeri Investasi BEI MNC Sekuritas yang telah bekerja sama sejak 2017. Menurutnya, keberadaan Galeri Investasi di lingkungan kampus dapat menjadi pintu awal bagi mahasiswa untuk mengenal pasar modal, yang kemudian dapat diperkaya melalui pengalaman langsung lewat kunjungan industri.

“Harapannya, setelah mengenal konsep pasar modal, mahasiswa tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi terdorong untuk terus belajar dan membangun kebiasaan finansial yang lebih baik,” tutup Andri.