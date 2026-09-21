Targetkan Pembukaan 1.000 Rekening Efek di MNC University, MNC Sekuritas Resmikan Ruang Galeri Investasi

JAKARTA – MNC Sekuritas mendukung kegiatan Peresmian Ruang Galeri Investasi BEI di MNC University sekaligus seremonial Pembukaan 1.000 Rekening Efek MNC University pada Kamis (17/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Jabodebek Andes Novytasary, Head of Regional Development 2 Bursa Efek Indonesia Nur Rachma Handayanie, Rektor MNC University Dendy Pratama, serta Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal.

Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Jabodebek Andes Novytasary mengajak mahasiswa membangun kebiasaan mengelola keuangan secara bertanggung jawab serta memahami produk dan risiko investasi.

“Setelah memiliki rekening efek, jangan berhenti pada pembukaan rekening, tetapi lanjutkan dengan memahami produk, bertransaksi secara bijak, serta memahami risiko yang menyertainya,” ujarnya.

Head of Regional Development 2 PT Bursa Efek Indonesia Nur Rachma Handayanie mengatakan pembukaan 1.000 Rekening Efek dalam rangka Road to Capital Market Summit and Expo (CMSE) 2026 merupakan langkah nyata untuk menghubungkan edukasi pasar modal dengan inklusi yang terukur.

“Keberadaan Galeri Investasi BEI di MNC University diharapkan menjadi pusat aktivitas dan pembelajaran investasi bagi mahasiswa. Target 1.000 Rekening Efek menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk tumbuh sebagai investor muda yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di pasar modal,” ujar Rachma.