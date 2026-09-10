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MNC Sekuritas Ajak Mahasiswa Baru Jakarta Global University Cerdas Berinvestasi, Ini Caranya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |17:38 WIB
MNC Sekuritas Ajak Mahasiswa Baru Jakarta Global University Cerdas Berinvestasi, Ini Caranya
MNC Sekuritas Ajak Mahasiswa Baru Jakarta Global University Cerdas Berinvestasi, Ini Caranya
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JAKARTA - MNC Sekuritas mengajak mahasiswa baru Jakarta Global University (JGU) untuk memahami pentingnya investasi yang cerdas melalui Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) JGU pada Kamis (10/9/2026). 

Kegiatan yang dihadiri oleh hampir 200 mahasiswa baru JGU tersebut menghadirkan Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra sebagai narasumber.

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen menyampaikan  bahwa GI BEI JGU telah resmi menjadi mitra Galeri Investasi MNC Sekuritas pada 27 Agustus 2026. Peresmian tersebut merupakan bagian dari peresmian 23 GI BEI secara serentak yang berhasil mencatatkan rekor MURI.

“Kolaborasi melalui GI BEI JGU merupakan langkah nyata dalam memperluas akses literasi pasar modal di lingkungan perguruan tinggi. Kami berharap sinergi ini dapat terus berkembang melalui berbagai kegiatan, sehingga dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi pasar modal Indonesia,” tulis Afen dalam keterangan tertulisnya, Jakarta.

Wakil Rektor III Jakarta Global University Adhes Gamayel mengatakan bahwa masa awal perkuliahan menjadi momentum yang tepat untuk mengenalkan konsep pengelolaan keuangan dan investasi. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa membangun kesadaran finansial secara bertahap.

“Melalui edukasi investasi dan pengenalan Galeri Investasi JGU ini, kami ingin menumbuhkan budaya berinvestasi yang bijak dan rasional sejak dini. Harapan kami, para mahasiswa baru dapat memanfaatkan GI sebagai wadah untuk melatih kemandirian finansial dan berpikir kritis dalam mengambil keputusan di era keuangan modern,” ujarnya.

 

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