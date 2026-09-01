Kini Investasi Lebih Menarik dari MNC Sekuritas dan MNC Bank, Bisa Dapat Bonus!

Kini Investasi Lebih Menarik dari MNC Sekuritas dan MNC Bank, Bisa Dapat Bonus!

JAKARTA - MNC Sekuritas berkolaborasi dengan MNC Bank dalam promo "Investor: Brand New Fifty". Melalui promo ini, investor dapat memperoleh bonus saldo Rekening Dana Nasabah (RDN) sebesar Rp50.000 dengan membuka RDN MNC Bank melalui aplikasi MotionTrade. Promo pembukaan rekening efek ini berlangsung mulai 1 September hingga 30 November 2026.

Syaratnya mudah, investor wajib untuk melakukan setoran awal minimal Rp200.000 maksimal 7 hari kalender sejak RDN dinyatakan aktif.

Tidak hanya itu, investor baru juga bisa mendapatkan bonus saldo tambahan sebesar Rp50.000 dan gratis transfer BI-Fast sebanyak 100 kali selama 1 bulan pertama dengan membuka tabungan digital MNC Bank yaitu Motion Bonus.

Adapun bonus tambahan sebesar Rp50.000 akan diperoleh jika nasabah mempertahankan saldo mengendap minimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sejak tanggal pembukaan rekening hingga akhir bulan berikutnya.

Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem mengatakan, promo ini merupakan kolaborasi antara MNC Sekuritas dan MNC Bank untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang ingin memulai investasi di pasar modal.

“Kami ingin memberikan pengalaman berinvestasi yang semakin menarik dan mudah bagi investor melalui promo ‘Investor: Brand New Fifty’. Dengan membuka RDN MNC Bank melalui MotionTrade, investor tidak hanya dapat mulai berinvestasi di pasar modal, tetapi juga berkesempatan menikmati berbagai manfaat, termasuk bonus saldo dan kemudahan dalam bertransaksi melalui layanan perbankan,” ujar Luqman di Jakarta, Selasa (1/9/2026).